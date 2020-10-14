Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Kartal’da sahte alkol nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Mahkeme, şüphelilerin insan sağlığı için tehlikeli dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki kullanmak üzere satın alan kişilere sattıklarını, bu kişilerin ölebileceğini ön görmüş olmalarına rağmen bu ürünleri satarak olası kastla öldürme suçunu işlediklerini belirtti.

Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun (36) hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ise zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından yürütülen soruşturma kapsamında Güngör G., Anıl O.İ. ve Yavuz Ö. isimli 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. 3 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “olası kastla kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Dezenfektanı etil alkol olarak satmadım”

Şüpheli Güngör G., mahkemedeki sorgusunda, “Ben 20 yıldır tekel büfesi işletirim. Yavuz Ö. yanımda yevmiyeli çalışan, haftada 2-3 gün çalışan birisidir. İş yerine izin alma konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu iş yerinden 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanmak için satın almıştım. 20 gün önce Anıl Orkun İ. isimli kişiden faturalı 300 litre olarak 300 adet toplamda bin 800 TL’lik mal satın aldım. 5-6 gün kadar ürünün satışını gerçekleştirdim. Ancak ürünün kötü kokması nedeni ile 280 litresini iade ettim. Yani bu üründen toplamda 20 litre sattım. Bu ürünün 1 litresini 30 TL’ye satıyordum. Ben bu ürünü dezenfektan olarak satıyordum. Etil alkol olarak satmadım. Kesinlikle kimseye vermedim” dedi.

“Kimseyi teşvik etmedim”

Tekel ürünlerinin yanında kolonya ve dezenfektan ürünleri sattığını söyleyen şüpheli, “Ben kendi evimde içki yapmak için iş yerimden etil alkol alan kişilere bu ürünü önermedim. Benim etil alkol satmak için ruhsat vardır. Ben Hakkı Oguzhan Şahinoğlu’nu tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye sahte alkol yapımı konusunda teşvikte bulunmadım. Ürün satmadım. Ben yüzey temizleyicisini alkol yapımı konusunda önermedim. Kasıt ve kusurum yoktur. Ben 20 yıldır esnafım. Yerim yurdum bellidir” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

“Bu ürünün satışını hiç yapmadım”

Şüphelilerden Yavuz Ö., “Ben bu iş yerinin sabit bir elamanı değilim. İş yerinde bandrollü tekel ürünleri ve sigara satışı yapılır. Etil alkol satma ruhsatı bulunmaktadır. Bu çerçevede satılmaktaydı. Etil alkol ile birlikte rakı ve viski yapımında kullanılan alkol kiti anason, viski, rakı da satılmaktaydı. 1 litrelik plastik şişede bulunan dezenfektan ürünü de rafta satılmaktaydı. Ben bu ürünün hiç satışını yapmadım. Bu ürünün iş yeri sahibi tarafından nereden alındığını bilmiyorum. Ben daha sonra bu ürünü alıp, kendi içki ve votkasını yapan kişilerin sonradan rahatsızlandıklarını duydum. Olayda benim kastım yoktur” diye konuştu.

Şüpheli Anıl Orkun I. ise makine mühendisi olduğunu söyleyerek, “Kimyasal madde ve temizlik maddesi üretimine ilişkin herhangi bir eğitim almadım. 2020 Temmuz ayında kendi adıma şahıs şirketi kurdum ve bu tarihten itibaren dezenfektan ürünlerinin toptan satışını ve pazarlamasını yapıyorum. Söz konusu tekel iş yerine de alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattım. Ürünün bedeli olan 8 bin 700-TL’yi kredi kartından tahsil ettim. Bu ürüne dair fatura bulunmaktadır. Ben bu ürünü yüzey temizleyicisi olarak sattım. Etil alkol olarak satmadım. Tekel bayii benden ürünü alkol bazlı dezenfektan ürünü olarak alıyor. Ben bu bayiye herhangi bir şekilde etil alkol amaçlı vermedim. Ben sorumlu değilim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

2 şüpheli tutuklandı

Mahkeme, şüpheliler Güngör G. ve Anıl Orkun İ. hakkında atılı bulunan suçunun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.

“Ölümleri ön görmüş olmalarına rağmen dezenfektan ürününü etil alkol adı altında sattılar”

Şüphelilerin insan sağlığı için tehlikeli dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki kullanmak üzere satın alan kişilere satarak bu kişilerin ölebileceğini ön görmüş olmalarına rağmen bu ürünleri satmak suretiyle olasi kastla öldürme suçunu işlediklerini gerekçe gösterdi. Mahkeme diğer şüpheli Yavuz Ö.‘yü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.