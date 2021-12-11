Sahte alkolü İzmir’e götürecekti, yakalandı

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda araç kontrol noktasında durdurulan yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada sahte 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Aynı gün şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir kişinin valizinde yapılan aramda ise 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte alkol bulundu. Şüphelinin İzmir’e gitmek üzere olduğu tespit edildi.

Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında 09 Aralık’ta Güney Araç Girişi kontrol noktasında Irak uyruklu A.A.M.A. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin 2 bin Libya Doları karşılığında 5 bin 500 sahte doları satın aldığı ve Sakarya’ya gitmek üzere olduğu belirlendi.

Valizden sahte alkol çıktı

Aynı gün yapılan çalışmaların devamında kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan Türkmenistan uyruklu Y.B. isimli şahsın valizinde yapılan kontrolde ise 11 kutu halinde toplam 33 litre sahte alkol ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın alkolleri faturasız bir şekilde 2 bin 970 lira karşılığında aldığı ve İzmir’e gitmek üzere olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden Y.B. serbest bırakılırken. A.A.M.A. isimli şahıs ise "parada sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edildi.