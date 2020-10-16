Sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

Şişli’de ürettiği sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın adresinde damacana içinde 19 litre alkol ele geçirilirken, zanlının ifadesinde "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yurt genelinde artış gösteren sahte ve kaçak alkol üretimiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir kişinin Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bir evde alkol imal ettiği ve ürettiği içkileri pet şişelere doldurup sattığı istihbaratını alan polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda bahse konu sahte alkol imalatı ve satışını yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alındı. S.D.’nin evinde yapılan aramada ise 2 damacanada toplam 19 litre sahte alkol, 32 adet boş su şişesi, ölçü şırıngası ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Zanlının ifadesi polisi şaşırttı

Yakalanan şüpheli S.D. hakkında “5607 SKM” kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu devam eden zanlının polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Ürettiği alkolü satmadığını iddia eden S.D.’nin “Kendim içmek için ürettim, satmıyordum” dediği öğrenildi.