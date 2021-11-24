Sahte altın satmak isterken yakalandılar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, Muratlı ilçesi 100. Yıl Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcunun kalabalık olmasını fırsat bilen B.A. adlı kadın, kuyumcuya 3 bin TL değerinde sahte bilezik verdi. Müşteri yoğunluğunun sona ermesinin ardından altından şüphelenen kuyumcu, bileziğin sahte olduğunu belirledi. Durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Muratlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin il merkezine doğru hareket ettiklerini tespit etti. Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra Tekirdağ il merkezinde yakalanan B.A. ve ona yardım ettiği tespit edilen M.A. gözaltına alınarak, Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne getirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan B.A. ve M.A. nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili araştırmayı genişleten polis ekipleri, Muratlı’da tutuklanan şüphelilerle bağlantılı olduklarını belirlediği A.T. ve M.T. adlı iki şüpheliyi daha Denizli’de yakaladı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte altın ele geçirildi. Denizli’de yakalanan 2 şüpheli de tutuklandı. Yaklaşık 20 ilde aynı yöntemle kuyumcuları mağdur eden toplam 4 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.