Sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağından mühür basmışlar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte pasaport, firari olarak aranan şahıslara sahte kimlik, ülkeye yasadışı yollardan gelen yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hazırladıkları sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağı ile mühür bastıkları ortaya çıktı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda Fatih’te bulunan bir kafeteryadan piyasaya sahte belge sürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma ve fiziki takip ile kafeteryanın yerini belirledi. Kafeteryadaki müşteri hareketlerini izlemeye başlayan jandarma ekipleri, 2 şahsın daha çok yabancı uyruklular olmak üzere, farklı şahıslar ile temas kurarak sürekli bir alış veriş durumunda bulunduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri bağlantıları ve hareketleri şüphe uyandıran iki şahsı takip altına alarak Esenyurt’taki adreslerine ulaştı.
Esenyurt’ta üretim Fatih’te teslimat
Portakal sıkacağından mühür basımına
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere aslına yakın olması için portakal sıkacağı ile mühür bastıkları ortaya çıktı.
Bin ile bin 500 dolara sahte belge
M.A ve M.T. isimli şüpheliler Jandarmadaki sorgulamalarında sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında bir paraya düzenlediklerini itiraf etti. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, haklarında “resmi belgede sahtecilik” suçundan düzenlenen suç dosyasıyla çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 13:03