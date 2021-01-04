Sahte hocaya ‘terör propagandası’ suçundan iddianame düzenlendi

Cinsel istismar suçundan yargılanan sahte hocaya bu kez de ‘terör propagandası yapma’ suçundan iddianame düzenlendi. Abdullah Öcalan ve PKK bayraklarının önünde kurulan masada dua eden hoca hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Dini değerleri kullanarak dolandırıcılık yapan ve ‘cinsel istismar’ suçundan yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali hakkında bu kez de ‘terör propagandası yapmak’ suçundan iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede T.D. isimli şahsın sosyal medya hesabında çok yoğun örgütsel paylaşımlar olduğu ve fotoğrafta Burhan Dalğali’nin de tespit edildiği aktarıldı. Paylaşımda çok yoğun ve net örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu da iddianame açıklanarak, Dalğali’nin Abdullah Öcalan ve PKK bayrakları önünde kurulan masada elleri dua eder biçimde oturduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Burhan Dalğali tutuklu olduğunu ve kendisine bir kumpas kurulduğunu söyledi. Dalğali “Geçimimi çeşitli işler yaparak sağlıyorum. Ancak gençliğimde aldığım medrese eğitimim sebebiyle dini bilgim vardır ve çevremde dindar olarak bilinirim. B.B. isimli bir şahıs beni dua okumam için bir kadına götürdü. Evde kadın bir anda soyunarak beni taciz etmeye başladı. B.B. ve orada bulunan kadın bana şantaj yaptı. T.G. ise benim uzaktan bir akrabam olur. Kendisi örgütçü olduğu için ben onu sevmem o da beni pek sevmez. Örgütçüler aleyhine konuştuğum için beni sorgulamak amacıyla parti binasına götürdüler. Ben tehdit ile oraya gittim. Örgüt bayrakları ya da Abdullah Öcalan fotoğrafı görmedim. Orada bulunan şahıslar ‘örgüt aleyhine neden konuşuyorsun?’ deyince elim öyle havada kalmıştır. Örgüte karşı olan bir insanım suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İddianamede, Dalğali’nin ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu işlediği açıklanarak hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesiyle sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.