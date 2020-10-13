Sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi. Ölümlerle ilgili inceleme başlatan polis, toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.
Sevim Ş. isimli kadının sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Bahçelievler’de operasyon düzenledi. Bahçelievler’de sahte içki dağıtımı yaptığı öğrenilen Ercan P. , Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kartal’da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 17:53