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Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul’da operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi Edirne ve İstanbul’da sahte içki üretimi yapılan 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi ve alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.

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Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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