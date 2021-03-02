Sahte pasaport temin eden şüpheli yakalandı

Yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kanun kaçaklarına ve Türkiye’deki yabancılara sahte pasaport temin eden bir Filistinli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, W.K.(32) isimli Arap kökenli bir kişinin, kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren polis, W.K.’nin sahte belgeleri, Fatih Topkapı’da bir adreste hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen Türkiye’deki kanun kaçaklarına ve yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında teslim ettiğini belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından 28 Şubat’ta akşam saat 18.30 sıralarında söz konusu adrese gerçekleştirilen operasyonda Filistin uyruklu W.K. yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreste 269 gram uyuşturucu madde, bonzai, 30 adet boş kimlik kartı, 10 adet farklı ülkelere ait pasaport, 2 adet henüz basımı yapılmamış kağıt üzerinde kimlik, 15 adet basıma hazır kimlik belgesi, 50 adet boş pasaport yaprak kağıdı, 3 adet farklı markalarda yazıcı, 1 basım makinesi, 1 tarayıcı, 1 el izi alma makinesi, 1 dijital baskı makinesi, 1 adet soğuk damga aleti, 1 adet marka renkli kartuş, 1 selefon makinesi, 1 bandrol makinesi, 1 kalıp basma makinesi, bir PVC kaplama aleti ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya çekilen yabancı uyruklu şüpheli dün adliyeye sevk edildi. W.K. adlı 32 yaşındaki Filistinli, çıkarıldığı mahkemece “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.