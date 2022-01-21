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Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

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Türkiye’de işlediği iki ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Moğolistan uyruklu kadın hırsız, sahte belgelerle Türkiye’ye girmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Sahte pasaportlu Moğolistanlı kadın hırsız, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
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Türkiye’de işlediği iki ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Moğolistan uyruklu kadın hırsız, sahte belgelerle Türkiye’ye girmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, üç hafta önce Buyandelger A. isimli kadın yolcu Moğalistan’dan Türkiye’ye geldi. İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolüne gelen yolcunun ibraz ettiği pasaportun başkasına ait olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, bunun üzerine detaylı inceleme başlattı. Yolcunun yapılan üst aramasında Uransaıkhan U. ismine tanzim edilmiş bir Moğolistan pasaportu daha olduğu tespit edildi. Parmak izi alınan yolcunun gerçek kimliğinin Moğolistan uyruklu Uransaıkhan U. olduğu anlaşıldı.

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Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemede Moğolistan uyruklu Uransaıkhan U.’nun daha önce Türkiye’de işlediği farklı hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay cezası bulunduğu tespit edildi. Hapis cezası almamak için Türkiye’den sahte pasaportla kaçan şahıs, yine sahte pasaportla Türkiye’ye girmek isterken bu kez yakayı ele verdi. Gerekli işlemleri tamamlanan kadın hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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