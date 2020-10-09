Sahte sağlık raporu çetesine operasyon: 37 gözaltı

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen ‘sahte rapor çetesi’ operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, para karşılığı sahte ve usulsüz yollar ile düzenlenen engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik belgesi düzenleyen bir suç şebekesini tespit etti. Bir yıl boyunca devam eden çalışmalar kapsamında 44 şüpheliyi tespit eden emniyet ekipleri, bu sabah harekete geçerek operasyon başlattı.

İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya’da eş zamanlı yürütülen operasyonda, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘askerlikten kurtulmak için hile yapmak’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgüte üye olmak’ suçlamasıyla aranan 44 şüpheliden 37’si yakalandı. Operasyon neticesinde kamuyu toplamda 735 bin lira zarara uğratan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Polis, firari 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 18:54