crossorigin="anonymous">

banner4556

Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

banner4336

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
banner4583

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik Sakarya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner4575

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yabancı uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Sakarya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden Tunus uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü...
Bursa’da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349