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Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

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Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalandı.

Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
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Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs yakalandı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda daha önceden de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan şahıslarında bulunduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Sakarya merkezli İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 20 şahıs yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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