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Sakarya polisinden 19 farklı adrese operasyon: 19 gözaltı

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Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehir genelinde eş zamanlı olarak 19 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 19 şahıs adli makamlara sevk edildi.

Sakarya polisinden 19 farklı adrese operasyon: 19 gözaltı
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Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şehir genelinde eş zamanlı olarak 19 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 19 şahıs adli makamlara sevk edildi.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çoğunluğu hırsızlık suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. 19 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; aralarında 1 ila 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında bulunduğu toplam 19 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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