Sakarya’da 21 kilo 100 gram esrar yakalandı: 4 gözaltı

Sakarya’nın Hendek, Akyazı ve Taraklı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 21 kilo 100 gram esrar ve 2 buçuk litre kaçak olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da 21 kilo 100 gram esrar yakalandı: 4 gözaltı
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Sakarya’nın Hendek, Akyazı ve Taraklı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 21 kilo 100 gram esrar ve 2 buçuk litre kaçak olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde suça geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Hendek, Akyazı ve Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 3 ilçede farklı adreslere operasyonlar düzenlendi. Hendek, Akyazı ve Taraklı ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda; 21 kilo 100 gram esrar, 50 adet 50 cc.’lik kaçak olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeğiyle mermileri, saksı içerisinde 22 kök keneviri ve 62 adet sahte bandrol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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