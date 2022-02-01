Sakarya’da 4 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekiplerince 4 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karasu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 2 ayrı çalışmada, Bekçilerin ‘dur’ ikazlarına uymayan araç, takip sonucunda yakalandı. Araç içerisindeki 2 şahıs üzerinde 45 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer bir çalışmada ise 4 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 180 gram kubar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve 17 adet 7,65 milimetre (mm) fişek, 1 adet 9 mm tabancaya ait boş şarjör ve 26 adet 9x19 mm fişek, 1 adet 9x19 mm tabancaya ait şarjör ile 7x65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.