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Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Bin 772 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Sakarya’da 5 ayrı adrese operasyon: Bin 772 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Sakarya’da polis ekiplerince Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 5 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 4 işyeri ve 1 ikamet olmak üzere toplamda 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin adet içi ince kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron dal sigara, bin 200 adet üzerinde bandrol bulunmayan boş makaron, 157 kilogram bandrol bulunmayan tütün mamulü ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin ise 2 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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