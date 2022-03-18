Sakarya’da abla-kardeş hırsızlığı: Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı

Sakarya’da bir ikamete girerek 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan abla, hırsızlık yaptığı esnada ise kardeşini gözcülük yapsın diye kapıda bekletti. Polis ekiplerince yakalanan abla-kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, Serdivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. (30) isimli kadın, hırsızlık için Serdivan ilçesinde bulunan bir ikamete girdiği esnada kapıda gözcülük yapsın diye kardeşini bekletti. İkametten 10 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. İncelenen güvenlik kameraları ve sürdürülen çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayının gerçekleştirildiği ikametin çevresinde 1 şüphelinin etrafı gözetlediği tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce, gözcülük yapan kişinin ablası D.Ö.’nün ikamete girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

Hırsızlığı gerçekleştiren abla D.Ö. ve ismi henüz öğrenilemeyen kardeşi, polis ekiplerince Serdivan ilçesinde saklandıkları eve gerçekleştirilen operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise hırsızlık olayında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Hırsızlık anı kamerada”

Öte yandan; hırsızlığı gerçekleştiren ablanın ikamete girdiği, kardeşinin ise gözcülük için dışarıda beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, abla-kardeşin olay yerine geldiği ve daha sonrasında D.Ö. isimli şahsın içeri girdiği, kardeşinin ise dışarıda gözcülük yaptığı anlar yer aldı.