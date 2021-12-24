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Sakarya’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti

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Sakarya’da son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’da son bir hafta içerisinde alkol zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Ülke genelinde son zamanlarda sahte alkol kaynaklı ölümler gündeme gelmeye başladı. Yılbaşı öncesi hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile birlikte polis ekipleri ise peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor. Sakarya’da da son bir hafta içerisinde kaçak/sahte alkol 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Osman Y. (46), Ali Ş.(61) ve Yunus U.(55) isimli 3 kişi alkol tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Son bir hafta içerisinde meydana gelen olaylarda, farklı günlerde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesi ile kaldırılan 3 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

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