Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı kamerada

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle neticelenen silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 3 Ocak Pazartesi Günü gece saatlerinde Çeşmebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Kara (27) ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı. Olay esnasında silah ile vurularak yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

İsa Kara’nın ölümüne sebep olan silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların önce birbirlerini darp etmesi daha sonrasında çıkardıkları silahla ateş etmesi ve kayıtları izleyenlerin olayı yorumlaması yer alıyor.