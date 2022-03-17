Sakarya’da ‘change araç’ operasyonu: 1 gözaltı

Kaza yapan ve perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçların motor ve şase numaralarını, yurtdışından getirilen araçlardakilerle değiştirerek vatandaşlara satan şüpheli Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza yapan veya çeşitli nedenlerden dolayı perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen Mercedes marka araçları, yurtdışından getirtilen aynı marka, model ve renkte olan Mercedes marka otomobillerin motor ve şase numaralarını ‘change’ adı verilen yöntemle değiştirerek vatandaşlara satıldığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde şüphelinin F.Ç. (29) olduğu tespit edildi. Şüpheli Serdivan ilçesinde ekiplerce gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Sakarya ve İstanbul illerinde konuya ilişkin 5 adet Mercedes marka araç ele geçirildi.