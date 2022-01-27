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Sakarya’da faciadan dönüldü: Marketin sundurması kara dayanamayarak çöktü

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 4 katlı binanın en alt katında bulunan marketin sundurması çöktü. İş yerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, markette maddi hasar oluştu.

Sakarya’da faciadan dönüldü: Marketin sundurması kara dayanamayarak çöktü
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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 4 katlı binanın en alt katında bulunan marketin sundurması çöktü. İş yerinin kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, markette maddi hasar oluştu.

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar yağışı sonrasında oluşan kar birikintisi marketin sundurmasının çökmesine sebep oldu. İş yerinin kapalı olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda, markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Barış Konyalı, “Son zamanlarda yoğun kar ile karşı karşıyayız. Mahallemizde bulunan marketin sundurma kısmı yoğun kar yağışına dayanamayarak sabaha karşı çöktü. Sevindirici tarafı ise, herhangi bir can kaybının olmaması. Çalışanlar o esnada mağazada değildi, market kapalıydı. Maddi hasar oluştu” diye konuştu.

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