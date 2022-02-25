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Sakarya’da kokain operasyonu: 1 tutuklama

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Sakarya’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 94 gram kokain ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da kokain operasyonu: 1 tutuklama
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Sakarya’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 94 gram kokain ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Serdivan ilçesinde operasyon düzenlendi. İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Sakarya’da satacakları tespit edilen 2 şüpheli narkotik ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 7 adet çapında fişek ele geçirilirken, ikametlerinde ise; 13,43 gram esrar, 5 gram taş kokain ve 89 gram toz kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Gözaltına alınan S.A. ve A.Ö. isimli iki şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edildi. Adli makamlarca A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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