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Sakarya’da mezarlığın demir kapısını çaldılar

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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Geyve ilçesinde ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek bir olay yaşandı. Şüpheli veya şüphelilerce mezarlığın kapısı çalındı. Durumu fark eden mahalle muhtarı, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sakarya’da mezarlığın demir kapısını çaldılar
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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Geyve ilçesinde ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek bir olay yaşandı. Şüpheli veya şüphelilerce mezarlığın kapısı çalındı. Durumu fark eden mahalle muhtarı, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Olay, Geyve ilçesi Hırka Mahallesinde meydana geldi. Mahalle mezarlığının kapısı, şüpheli veya şüphelilerce çalındı. Mahalle Muhtarı Raif Ay bölgeden geçerken gördüğü manzara karşısında şok oldu. Mezarlığın kapısının yerinde olmadığını fark eden muhtar, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabına yükleyerek hırsız veya hırsızlara tepkisini dile getirdi. Muhtar Raif Ay yaptığı paylaşımda, “Şu mübarek günde mezarlığın kapılarını çalan şahıs, sana söylenecek çok şey var ama seni Allah’a havale ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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