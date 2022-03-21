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Sakarya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, liman istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ehliyetsiz olduğu belirlenen Turan D. idaresindeki 81 AAZ 054 plakalı Opel marka otomobil ile Yalı Mahallesi istikametinden Yeni Mahallesi istikametine gitmekte olan Halil S. kontrolündeki 54 NG 807 plakalı KİA marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Turan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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