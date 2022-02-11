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Sakarya’da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı

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Sakarya’da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği dron destekli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı
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Sakarya’da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği dron destekli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 14 adrese dron destekli operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 6 yıl aranması olan 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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