banner4556

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı

banner4664

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü. Olayda 3 çocuk yaralandı.

Sakarya’da tribün çöktü: 3 çocuk yaralı
banner4582

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’ndaki hazırlık maçı esnasında tribün çöktü. Olayda 3 çocuk yaralandı.

Olay, Serdivan ilçesinde bulunan Kazımpaşa Stadı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımpaşa Birlik Spor’un altyapısında oynayan D.K., T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 arkadaş hazırlık maçı için stada geldi. Çocukların tribüne çıktığı esnada, tribün çöktü. Yaşanan olayda zemine çakılan D.K. T.S. ve ismi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

banner4336

Yaralı çocuklar olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin ayağında kırık oluştuğu öğrenilirken, olay sonrasında çöken tribünlerin alt kısmında yapılan incelemelerde ise tribünlerin ayakta kalmasını sağlayan demir direklerin çürük olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun
Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616