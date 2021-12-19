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Sakarya’da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen ‘huzur uygulaması’nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Sakarya’da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen ‘huzur uygulaması’nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

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Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karasu’da saat 22.00 ile 02.00 arasında umuma açık işyerlerinde ‘huzur uygulaması’ gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamalar kapsamında ilçe genelinde bulunan umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde; aranması bulunan 2 şahıs yakalandı, 4 adet ruhsatsız silah ile 36 adet fişek, 36 adet ecstasy hap olduğu değerlendirilen madde ve 9 adet de kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

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