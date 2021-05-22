Salacak’ta kafeyi alevler sardı

Üsküdar Salacak sahilinde sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın salacak sahilini siyah dumanlara boyadı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alev alev yandı
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın yaklaşık 60 dakika sonra söndürüldü.Gece Bekçisi Uğur K,” Gece güvenlik amaçlı burada bekliyorum. Dışarı çıktım kontrol amaçlı siyah dumanları gördüm. Kafenin içinden dumanlar yükseliyordu. Arkadaşlara haber verdim. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştım fakat söndüremedim. Devriye atan polis ekiplerini gördüm. Yardım istedim. Onlarda itfaiyeye haber verdiler “ dedi.