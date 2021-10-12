Samanlığa gizlenmiş uyuşturucu zulası böyle ortaya çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, samanlık kısmına gizlenmiş 33 kilo 440 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ikamette uyuşturucu olduğu ihbarı değerlendirilerek, adrese operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, samanların arasına gizlenmiş halde 33 kilo 440 gram esrar, bir adet terazi ve 2 tane av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi T.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.