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Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu

Esenler’de şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap yangının çıkmasına sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen büyümeden kontrol altına alındı.

Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu
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Esenler’de şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap yangının çıkmasına sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 00.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi Nene Hatun Mahallesi 144. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap alev aldı. Patlayıcı ve yanıcı olan maytap alev alması sonucu çatıda alevler yükseldi. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alındı.
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