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Samuray kılıçlı vahşete ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

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Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Samuray kılıçlı vahşete ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi
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Ataşehir’de yolda yürüyen Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle düzenlenen iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde mimar Başak Cengiz’i(28) yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Can Göktuğ Boz(27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İddianame gönderildiği Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk celsesinin 25 Şubat 2022 tarihinde görülmesine karar verdi.

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