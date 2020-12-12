Sanal tombala oynayan şahıslara baskın: Para cezası yağdı

Ümraniye’de ‘sanal tombala’ oynanan bir iş yerine baskın yapıldı. 11 şüpheli şahsa toplamda 48 bin 455 lira idari para cezası kesilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri mühürlendi. Baskın anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.
11 kişiye 48 bin lira para cezasıKonu ile ilgili adreste bulunan 11 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi ve “Kumar Oynamak” konularından toplam 48 bin 455 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, işyeri sorumlusu Aykut D. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansıdı.