"Sanal tombala" oynayan şahıslara polis operasyonu

Sancaktepe’de polis ekipleri bir iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 16 kişiye toplam 70 bin 480 TL para cezası kesildi.
Kumar oynanan iş yeri sahibine “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçundan, şahısların her birine ise 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesinden 50 bin 880 TL ve kumar oynama suçundan 19 bin 600 TL olmak üzere toplam 70 bin 480 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Kumar oynanan iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.