Sanayi içindeki ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Tuzla da yer alan deri sanayi sitesinin içinde bulunan ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının site güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yanan çam ağaçlarını söndürmek için seferber oldu
Polis ekipleri bölgeyi abluka altına aldı
Yaklaşık beş yüz metre kare alanın küle döndüğü yangında itfaiye ekipleri alevlerle mücadale ederken polis ekipleri ormanlık alan içerisinde geniş güvenlik önlemi alarak akşam saatlerinde orman içerisine giren birisi ya da birilerinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Yangının kesin nedeni için soruşturma başlatılırken herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık ekipleri soğutma çalışması sona erene kadar bölgede hazır bekletildi. Onlarca çam ağacının kül olduğu bölgede daha önceki aylarda da ufak çaplı yangın çıktığı iddia edildi.