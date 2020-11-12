Sancaktepe kasklı kuyumcu soygunu
İSTANBUL SANCAKTEPE'DE KUYUMCUYA GİREN KASKLI ŞÜPHELİ İŞ YERİ SAHİBİNİ SİLAHLA VURARAK, SOYGUN YAPTIKTAN SONRA MOTOSİKLETLE KAÇTI. YARALI KUYUMCU HASTANEYE KALDIRILIRKEN, POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
İstanbul Sancaktepe’de kuyumcuya giren kasklı şüpheli iş yeri sahibini silahla vurarak, soygun yaptıktan sonra motosikletle kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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