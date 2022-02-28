Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
ASAYİŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 17:09
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Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.