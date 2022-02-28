banner4556

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi

banner4664

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi
banner4583

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

banner4336

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kocaeli’de çocuğu köpek saldırısından koruyan...
Kocaeli’de çocuğu köpek saldırısından koruyan...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666