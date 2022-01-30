Sancaktepe TEM’de araç bariyerlere çarparak takla attı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana daldı. Araç içerisinde bulunan baba ve oğlu tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve içerisinde Davud Ö. ve oğlunun bulunduğu 34 SC 5365 plakalı Volkswagen marka araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yol kenarındaki ağaçlık alana takla atarak daldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Davud Ö. ve küçük oğlu sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ambulansta tedavi edildi. Öte yandan kaza sonucu aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.