Sancaktepe’de 17 ton oksijen yüklü tanker dereye uçtu: 1 yaralı

Sancaktepe’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 ton oksijen yüklü tanker 4 yol ağzında bulunan dereye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe Atayolu ile Atatürk caddesinde bulunan döner kavşakta 00.15’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Yılmaz kontrolündeki 43 ABF 669 plakalı 17 ton oksijen yüklü tanker, Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında kontrolünü kaybederek cadde kesiminde bulunan döner kavşağa girerek dereye uçtu. Tankerin kupası bariyerlere takılarak dururken, 17 ton oksijen yüklü tanker dereye uçtu. Kazada tır sürücüsü Kemal Yılmaz yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak önlem alırken, itfaiye ekipleri tır içerisinde sıkışan şöför Kemal Yılmaz’ı uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralı şöför Kemal Yılmaz, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, oksijen yüklü tankerin kaldırılma çalışmaları devam ederken trafik kontrollü olarak kapatılarak önlem alındı.