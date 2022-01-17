Sancaktepe’de 3 kişilik organize battaniye hırsızlığı kamerada

Sancaktepe’de battaniye satan dükkandaki yoğunluğu fırsat bilen 3 şahıs, kapı önünde duran battaniyeleri çalmak için harekete geçti. 3 kişilik gruptan bir kadın, dükkana girerek çalışanı oyalamaya çalışırken, erkek şahıs ise dükkan önünde duran başka bir esnafa sorular sorarak oyalamaya çalıştı. Gruptaki diğer kadın şahıs ise dükkanın önünde duran 2 adet battaniyeyi kaşla göz arasında çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Fatih Mahallesinde battaniye ve benzeri ürünler satan bir dükkanda yaşandı. Dükkan önündeki battaniyelere gözünü diken 3 kişilik gruptan bir kadın şahıs, dükkan çalışanını oyalamak üzere içeriye girdi. Erkek şahıs ise dükkan önünde bekleyen başka bir esnafı oyalamak için kendisiyle muhabbete başladı. Gruptaki diğer kadın şahıs ise battaniyelerin önüne gelerek en uygun zamanı kolladı. Kaşla göz arasında iki adet battaniye çantasını eline alan kadın hızla dükkanın önünden uzaklaştı. Gruptaki diğer şahıslar da battaniyeleri çalıp kaçan kadının peşinden giderek oradan uzaklaştı. Dükkan sahibi Selahattin Bulut, dükkanın önüne çıktığında toplam fiyatı bin 200 TL olan iki adet battaniyenin eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyince hırsızlık mağduru olduklarını anlayan dükkan sahipleri durumu polise bildirdi.

Dükkan sahibi Selahattin Bulut, “Dükkanın kalabalık olduğu vakitte gerçekleşti. 3 kişiler. Biri içeride annemi oyalıyor. Erkek olan şahıs da dışarıda bekleyen komşumuzu oyalıyor. Diğer kişi de boşluğu fırsat bilip battaniyeyi alıp götürüyor. İçerideki müşteriler gidinde dışarıya çıktım. İki battaniyenin olmadığını gördüm” dedi.

3 hırsızın organize battaniye hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 kişilik gruptan biri dükkana girip iş yeri çalışanını oyalıyor, başka bir kişi ise dükkan önünde bekleyen bir kişiyi oyalıyor. Gruptaki diğer kadın şahıs ise dükkan önünde duran iki adet battaniyeyi çalıp kaçıyor.