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Sancaktepe’de aşırı yükle ilerleyen kamyon sürücüsüne bin 243 TL ceza

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Sancaktepe’de polis ekipleri aşırı yük taşıyan kamyon sürücüsüne bin 243 lira idari para cezası kesti.

Sancaktepe’de aşırı yükle ilerleyen kamyon sürücüsüne bin 243 TL ceza
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Sancaktepe’de polis ekipleri aşırı yük taşıyan kamyon sürücüsüne bin 243 lira idari para cezası kesti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Sancaktepe ilçesi Talatpaşa Caddesi üzerinde trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek şekilde yükleme yaptığı ve bu şekilde seyir halinde olduğu belirlenen kamyon sürücüsünün S.B. olduğu anlaşıldı. S.B. hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda bin 243 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracın muayenesiz olduğu belirlendi. Muayene yapılabilmesi için sürücüye 7 gün süre verildi.

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