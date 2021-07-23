Sancaktepe’de bir evde çıkan yangında anne ve çocuğu dumandan etkilendi

Sancaktepe’de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sancaktepe Mimar Sinan Caddesi Osmangazi Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan anne ve çocuğu yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinlerinden Sadettin Karaca isimli bir vatandaş, “Camdan alevlerin yükseldiğini görünce aşağı indim. Komşunun evi yanıyordu. Yaralanan yok ama dumandan etkilenmişler. Onlar da ambulansla hastaneye götürüldü” dedi.