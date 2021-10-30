Sancaktepe’de devrilen ambulanstan burunları bile kanamadan kurtuldular

Sancaktepe’de bir otomobil dört yol ağzına kontrolsüz girerek seyir halindeki ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulans, yan yatarak metrelerce sürüklendi. Ambulanstaki sağlık personelleri bunları bile kanamadan kazayı atlatırken, ambulansın kaza sırasında hasta taşımadığı öğrenildi.

Kaza, Sancaktepe Necip Fazıl Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dört yol ağzına kontrolsüz giren BMW marka 34 BTU 55 plakalı Cem Batuhan Keleş kontrolündeki otomobil, seyir halindeki özel bir hastaneye ait Wolkswagen marka 34 SF 9636 plakalı Cengiz Oğuzhan Çamcı kontrolündeki ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarak 20 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yan yatan ambulansın içerisinden sağlık personelleri burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı.

Kazaya karışan ambulans şoförü Cengiz Oğuzhan Çamcı, “Işıklardan devam ediyordum, fazla hızım yoktu. Adam dört yoldan hiç sağına soluna bakmadan çıktı. Arka tekerimden bana vurdu, bu şekilde kaza meydana geldi. Kimseye bir şey olmadı, yaralı yok” dedi.