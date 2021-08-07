Sancaktepe’de feci kaza: Otomobil 2 kamyonetin arasında kaldı

İstanbul Sancaktepe’de kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobile vurdu. Kamyonetin vurduğu otomobil, park halindeki başka bir kamyonet ile kazaya sebep olan kamyonet arasına sıkıştı. Otomobil içerisinde yararlanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Sancaktepe Samandıra’da bulunan Altıyol Caddesinde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 36 ES 182 plakalı kamyonet sürücüsü karşı şeride daldı. O esnada karşı şeritte hareket halinde olan 34 BLD 711 plakalı Hyundai marka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile birlikte otomobil, kendisine çarpan ve park halinde olan bir kamyonetin arasında sıkıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kamyonet arasında sıkışan otomobilde mahsur kalan yaralı iki kişi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobil içerisinde yaralanan iki vatandaş sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde kazaya şahitlik eden esnaf Ayşe Güvenoğlu, “Biz burada dükkanımızın önünde oturuyorduk müşteri bekliyorduk. Araba tam burada direksiyonu kırdı ne olduğunu da anlayamadık. Biz hemen geldik, geldiğimiz anda zaten kamyonet arabanın içine girmişti. Daha sonra arkadaşım geldi kamyonetin sürücüsüne arabayı geri çekmesini söyledi, kamyonete girdi geri çekti şimdi ortalıkta yok. Sonra abisi çıktı geldi” dedi.