Sancaktepe’de giyim mağazasının alev alev yandığı anlar kamerada

Sancaktepe’de 3 katlı bir giyim mağazasının en üst katındaki yangın merdiveninde yangın çıktı. Yangın merdiveninden iş yerine sirayet eden yangın paniğe neden oldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangına tanık olan Seyfi Baysu, “İçeride oturuyordum. Bir anda bağrışma sesleri geldi. Dışarı çıktım dumanlar vardı. Sonra koştuk. Mağaza sahibine söyledik, mağazanın içindekilere. Plastikler yandı herhalde kartondan yandı. İzolasyondan çıkmış herhalde yangın” dedi.Giyim mağazasının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.