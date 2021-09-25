Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

Sancaktepe’de girdiği Aydos Gölü’nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Sancaktepe’de gölde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi
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Sancaktepe’de girdiği Aydos Gölü’nde kaybolan şahsı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Sancaktepe’de bulunan Aydos Gölü’ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) serinlemek suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. Balık adamlar da Eriş’i bulmak için gölde çalışmalar yürüttü. Gün boyu süren çalışmalarda kaybolduğu iddia edilen Erciş’e henüz ulaşılamazken havanın da kararmasıyla birlikte yarın sabah devam edilmek üzere çalışmalara ara verildi.

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