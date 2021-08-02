Sancaktepe’de gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

Sancaktepe’de freni boşalan parke taşı yüklü kamyon gölete uçtu. Araç sürücüsü ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan gölete düşen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çıkarıldı.
"Freni boşalınca aşağı uçtu"Olay esnasında olay yerinde bulunan Hüseyin Bal, “Araba yukarıdan geldi, orada bekledi, körüğüm patlak dedi, bana bir taş getirin dedi. Biz taş almaya gittik, taşı gelene kadar araba stop etti. Ondan sonra araba kendiliğinden aşağı uçtu, adam kendini burada aşağı attı. Durumu iyiydi, ambulans geldi aldı gitti, kendindeydi” diye konuştu.