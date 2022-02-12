Sancaktepe’de iki katlı binada yangın paniği

Sancaktepe’de 2 katlı binanın çatısında işçiler izolasyon çalışması yaparken yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. Yangını gören bir vatandaş ise hem o anları cep telefonu ile kayda aldı hem de anlattı.

Olay, Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın çatısında işçiler izolasyon çalışması yaparken köpükler yanmaya başladı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiyeye, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma gösterdi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti.

Olay anını görüntüleyen Hamit Türkmen, ”Bizim iş yerimiz yukarıda. Burada yangın olduğunu duydum. Hemen gelip canlı yayına girdim. Çatıda çalışma vardı. Köpükle uğraşıyorlardı. Birden yangın çıktı. Ölü ya da yaralı yok” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çatının yanma anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.