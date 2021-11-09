Sancaktepe’de minibüs alev alev yandı

Sancaktepe’de bir ticari minibüs alevlere teslim oldu. Minibüsten yükselen alevler yol kenarındaki ağaca da sıçradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de minibüs alev alev yandı
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Sancaktepe’de bir ticari minibüs alevlere teslim oldu. Minibüsten yükselen alevler yol kenarındaki ağaca da sıçradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Sancaktepe Sultangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Caddesinde seyir halinde olan minibüsten dumanlar yükseldi. Yangını fark eden minibüs şoförü, aracı kenara çekti. Minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının şiddeti nedeniyle alevler yol kenarında bulunan bir ağaca sıçradı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan yoldan geçen sürücüler yangın nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hem minibüsten hem de ağaçtan yükselen alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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