Sancaktepe’de miras kavgası kanlı bitti

Cezaevinden çıktıktan sonra miras kavgası yüzünden ağabeyini öldürdü.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yaşar Ö.’yü 24 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan Yaşar Ö.’nün cezaevinde olduğu sırada babasının, sahip olduğu evi ağabeyine bıraktığını öğrendiğini ve ağabeyiyle kavga ettiğini söyledi. Akrabalarının kendilerini barıştırmak istediğini ancak bu sırada yeniden tartışmaya başladıklarını anlatan Yaşar Ö., bu sırada ağabeyini vurduğunu anlattı.Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.